Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: svelata la data di debutto

Poche settimane fa, Qualcomm ha tolto i veli al nuovissimo processore Snapdragon 8+ Gen 1; il chipset è arrivato come un upgrade del modello rilasciato a dicembre scorso, che mira a correggere molti dei difetti e degli errori che si sono palesati con il primo a causa del nodo architettonico a 4 nanometri di Samsung Foundry.

Qualcuno potrebbe pensare che parlare di Snapdragon 8 Gen 2 oggi sia un po’ prematuro, ma questo è. L’azienda sta già sviluppando la nuova soluzione per le ammiragli del domani e si dice che la presenterà al mondo prima del previsto. Secondo quanto rivelato dagli ultimi leaks, lo SD 8 Gen 2 sarà il SoC che vedremo su quasi tutti i flagship del prossimo anno e scopriamo che il chipmaker potrebbe svelarlo già a novembre, in occasione dello Snapdragon Summit (l’evento annuale di fine anno dell’azienda) che si terrà fra il 14 e il 17 novembre.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: tutti i dettagli

Per chi non lo sapesse, segnaliamo che lo Snapdragon Summit è uno degli eventi più importanti di Qualcomm; ogni anno, in quest’occasione, la compagnia svela le nuove soluzioni premium per i telefoni top di gamma Android. Adesso ci aspettiamo di vedere il famigerato SM8550 (nome in codice dello Snapdragon 8 gen 2).

Non di meno, la società ha anche confermato che parteciperà a tutti i grandi eventi tecnologici del 2022 e del 2023; la vedremo impegnata ad IFA a Berlino (il 2 settembre) e al CES 2023 di Las Vegas, così come al MWC di Barcellona e a quello di Shanghai.

Ad oggi non conosciamo molti dettagli su questa piattaforma; ipotizziamo solo che verrà realizzata da TSMC, dopo la brutta esperienza avvenuta con il processo di casa Samsung. Di fatto, basti pensare che lo Snapdragon 8+, con la nuova tecnologia, ha visto le sue performance migliorare del 10% sul fronte della velocità e del 30% sull’efficienza energetica. Inoltre, scopriamo che il nuovo Snapdragon 8 Gen 2 sarà realizzato, ancora una volta, a 4 nanometri. Presto vedremo il chip nuovo su gadget di OnePlus, Xiaomi, Samsung, Motorola, OPPO, Redmi e non solo.

Intanto, se cercate un’ammiraglia con lo Snapdragon 8 Gen 1, vi consigliamo l’ottimo Motorola Edge 30 Pro a soli 697,00€.

