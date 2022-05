Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: tutto quello che c'è da sapere

Sappiamo che ci sono già moltissimi flagship Android sul mercato e sembra che tanti altri sono prossimi al debutto. Finora abbiamo visto le ammiraglie con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ma pare che a dicembre potremmo già vedere le iterazioni con Snapdragon 8 Gen 2. Intanto, a breve arriverà la CPU Gen 1 Plus, prodotta da TSMC.

Cosa sappiamo del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2?

Se facciamo un passo indietro, ricordiamo che il Gen 1 è stato realizzato da Samsung Foundry e purtroppo non è stato esente da difetti e critiche. Di fatto, il SoC di Qualcomm scalda non poco e molti recensori si sono lamentati di ciò. La speranza per il futuro è che i processori next-gen non si surriscaldino in modo anomalo.

Ipotizziamo che il punto focale dei nuovi chipset sia proprio legato alla progettazione stessa e all’ottimizzazione da parte dei diversi OEM di telefonia. Sono in molti a sperare che le aziende possano prestare maggiore attenzione al lavoro svolto da Qualcomm.

Stando a quanto afferma il tipster Digital Chat Station, lo Snapdragon 8 Gen 2 sembra essere in cantiere. Disporrà del solito schema cluster 1+3+4 e avrà sempre il solito super Cortex X1, unito agli altri core per prestazioni alte e efficienza energetica top.

Dovrebbe esserci anche un modem per il 5G Snapdragon X70 con velocità di download pari a 10 Gbps con motore neurale di nuova generazione. Il numero di modello del processore sarà SM8550

