Qualcomm Snapdragon 782G: i flagship killer avranno ora un nuovo "cuore"

Dopo pochissimi giorni dal debutto del processore Android più potente del mercato, lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, ecco che il chipmaker statunitense svela un nuovo chip, stavolta per la fascia media della telefonia mobile. Si chiama Snapdragon 782G ed è un leggero upgrade dell’ottimo Snapdragon 778G+, un SoC che non ha certo bisogno di presentazioni visto che lo abbiamo visto in moltissimi smartphone.

In prima istanza, all’inizio dell’anno abbiamo visto lo Snapdragon 7 Gen 1 come erede al modello SD778G+. Tuttavia, adesso la società ha voluto riportare in auge questa vecchia gloria dandogli un nuovo nome e modificandolo leggermente. Perché creare due versioni simili dello stesso SoC? Ce lo stiamo domandando.

Qualcomm Snapdragon 782G: le caratteristiche

Questo nuovo processore è un chipset costruito con un nodo architettonico da 6 nanometri con un grande cuore Kryo 670 a otto core e una GPU Adreno 642L al seguito.

Lo Snapdragon 782G è identico allo Snapdragon 778G+ con un grande Kryo 670 Prime che opera a 2,7 GHz, tre Kryo 670 Gold a 2,2 GHz e poi ci sono altri quattro core Kryo 670 Silver a 1,9 GHz per l’efficienza energetica.

Questo piccolo elemento dovrebbe consentire al chip di rendere la CPU più veloce del 5% rispetto alla vecchia versione e del 10% invece la GPU. Può supportare i sensori fino a 200 Megapixel consentendo agli smartphone di catturare più dettagli. C’è il supporto alla Quick Charge 4+ che consente di caricare un telefono del 50% in 15 minuti e troviamo l’ISP Qualcomm Spectra. Può supportare il Wi-Fi 6 a 2,9 Gbps e c’è il Bluetooth 5.2 integrato. Il modem è sempre lo stesso: lo Snapdragon X53.

