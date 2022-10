Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2: tutto quello che sappiamo

In queste ore sono emersi i dettagli tecnici relativi al nuovo processore di fascia media di casa Qualcomm, lo Snapdragon 7 Gen 2. Facciamo il punto di quanto è trapelato in questo articolo completo.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2: le caratteristiche tecniche

Facciamo un passo indietro: il chip Snapdragon 7 Gen 1 è stato annunciato all’inizio dell’anno ma, curiosamente, è approdato sul mercato solo in un paio di prodotti. Si è scoperto che il produttore di chipset ora sta lavorando già all’iterazione successiva che pare avere il numero di modello SM7475. Non sappiamo come mai la posizione di questo determinato SoC sia stata poco sponsorizzata. Perché non è giunto su molti device? Al contrario, i predecessori Snapdragon 778G e 778G+ sono stati avvistati su moltissimi telefoni. Ora cerchiamo di capire le caratteristiche del nuovo chip grazie ad una indiscrezione di Roland Quandt.

Qualcomm SM7475. First Snapdragon 7 series with tri-cluster design. 1x prime core, 3x gold, 4x silver. 2,4xx GHz on the prime and gold cores, 1,8 GHz on silver (in testing) — Roland Quandt (@rquandt) October 5, 2022

Per chi non lo sapesse, si dice che l’SM7475 potrebbe anche essere presentato con il moniker Snapdragon 7+ Gen 1. Basti pensare a quanto abbiamo avuto con la versione di punta, lo Snapdragon 8+ Gen 1 che è solo un leggero upgrade del primo.

Il nuovo chip di fascia media dovrebbe presentare una CPU a tre cluster. Il primo funzionerà a 2,4 GHz, i secondari a circa 2,2 GHz e i terziari a 1,8 GHz. Non è poi così dissimile dallo Snapdragon 7 Gen 1. Nello specifico poi, non abbiamo informazioni. Verosimilmente ci aspettiamo i Cortex A715 per il Prime e il Gold e l’A510 per i Silver. Potrebbe portare un piccolo aumento dell’efficienza energetica e un upgrade sul fronte dell’autonomia.

Quando dovrebbe essere annunciato? Bella domanda: ci aspettiamo un debutto durante lo Snapdragon Summit di Qualcomm di metà novembre. In quell’occasione conosceremo anche lo Snapdragon 8 Gen 2 che alimenterà le ammiraglie della prima metà del 2023.

