Qualcomm: quattro nuovi SoC per la fascia media

Qualcomm ha appena presentato quattro nuiovi processori per i dispositivi di fascia media: ecco lo Snapdragon 778G Plus, lo Snapdragon 695, lo Snapdragon 480 Plus 5G e lo Snapdragon 680 4G.

Le nuove piattaforme mobili includono Snapdragon 778G Plus 5G, Snapdragon 480 Plus 5G, Snapdragon 690 5G e Snapdragon 680 4G. Il produttore di chip afferma che i nuovi SoC sono destinati alle categorie di fascia alta, media e entry-level.

Snapdragon 778G Plus 5G

Lo Snapdragon 778G Plus 5G (stilizzato come Snapdragon 778G+ 5G) è una versione leggermente ottimizzata della CPU preferita dagli attuali produttori, lo SD 778G. L'azienda afferma che il nuovo chipset ha potenziato le prestazioni di GPU e CPU.

Snapdragon 695 5G (SM6375)

Lo Snapdragon 695 5G è un upgrade notevole rispetto allo Snapdragon 690 5G che è stato annunciato l'anno scorso come il primo processore 5G della serie Snapdragon 6XX.

Il nuovo SoC octa-core è basato sul processo a 6 nm, ha anche una CPU Kryo 660 con una velocità di clock di 2,2 GHz e una GPU Adreno 619. Secondo la compagnia, porta un aumento del 30% del rendering grafico e un miglioramento del 15% delle prestazioni della CPU rispetto alla generazione precedente.

Lo Snapdragon 695 5G ha anche Qualcomm FastConnect 6200, Spectra 346T ISP, un modem Snapdragon X51 5G con supporto mmWave e sub-6GHz, Bluetooth 5.2 e supporto per Quick Charge 4+.

Snapdragon 480 Plus 5G (SM4350-AC)

Lo Snapdragon 480 5G è stato un successo e Qualcomm sta costruendo su questo annunciando lo Snapdragon 480 Plus 5G. Il chip da 8 nm ha una CPU Kryo 460 con clock a 2,2 GHz, modem Adreno 619 GPU Snapdragon X51 5G, Spectra 345 ISP, Qualcomm FastConnect 6200, Bluetooth 5.2 e supporto per mmWave e tecnologia sub-6 GHz. Ha anche la ricarica rapida 4+.

Snapdragon 680 4G (SM6225)

Questo processore a 6 nm è l'unico chipset 4G annunciato oggi e dovrebbe essere un upgrade del vecchio SD 678: utilizza i core della CPU Kryo 265 con clock a 2,4 GHz e ha una GPU Adreno 610. C'è un modem Snapdragon X11 LTE a bordo, Qualcomm FastConnect 6100, Bluetooth 5.1 e supporto per Quick Charge 3.0.

Nel comunicato stampa di Qualcomm, HMD Global ha rivelato che lancerà dispositivi alimentati dallo Snapdragon 480 Plus 5G. Non dovrebbe essere una sorpresa considerando che il produttore ha cinque dispositivi alimentati dal precedente modello di SD480.

Honor e Motorola hanno anche stipulato nuovi accordi per i suddetti nuovi chipset, ma le loro dichiarazioni non hanno rivelato quale di questi adotteranno. OPPO, invece, ha confermato che lancerà un terminale basato sullo Snapdragon 695 5G nei prossimi mesi mentre Vivo ha messo gli occhi su alcuni dei nuovi chip tra cui lo Snapdragon 680 4G.

Xiaomi completa l'elenco con la promessa di lanciare telefoni basati sulle piattaforme mobili Snapdragon 778G Plus 5G e Snapdragon 695 5G.