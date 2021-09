Secondo quanto si apprende, sembra che Qualcomm stia collaborando con Google per portare un innovativo sistema di infotainment sulla Renault Mégane E-TECH Electric.

Qualcomm e Google insieme per un software incredibile

Qualcomm ha annunciato che la società sta lavorando con Google e Renault per progettare un prodotto software di nuova generazione che sarà a bordo del veicolo elettrico di prossima generazione del marchio francese; stiamo parlando della nuova Mégane E-TECH Electric, presentata poche ore fa all'IAA Mobility 2021 in Germania.

La casa automobilistica utilizzerà le piattaforme Qualcomm Snapdragon Automotive Cockpit Platform di terza generazione per alimentare un sistema di infotainment tecnicamente avanzato che include un gigantesco display touchscreen verticale per funzioni audio, visive e di navigazione.

La società aggiunge che i sistemi di infotainment della nuova Mégane E-TECH Electric saranno dotati di app e servizi Google integrati e che le applicazioni dei clienti di bordo manterranno il veicolo aggiornato con le tendenze digitali in evoluzione.

Le piattaforme Snapdragon di Qualcomm sono progettate per trasformare le esperienze a bordo dei veicoli, supportando livelli più elevati di elaborazione e intelligenza necessari per le funzionalità avanzate presenti nelle auto del futuro. La compagnia mira ad offrire esperienze di intelligenza artificiale altamente intuitive per l'assistenza virtuale in auto, interazioni naturali tra la macchina e il conducente e molto altro ancora.

Il cockpit digitale della Mégane E-TECH Electric di Renault sarà alimentato dal sistema operativo Android Automotive (AAOS) che utilizza la tecnologia di Google per introdurre un nuovo livello di intelligenza artificiale. Ci sarà anche l'aiuto in vivavoce dell'Assistente BigG, mappe di navigazione precise grazie a G-Maps, nonché un ricco ecosistema di applicazioni e servizi automobilistici da scaricare dal Play Store.

