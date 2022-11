Qatar 2022: come vedere Qatar-Eucuador in streaming dall'estero

Domenica 20 novembre 2022 alle ore 17:00 inizieranno i tanto attesi Mondiali di Calcio Qatar 2022. La partita in programma per celebrare il debutto di questo speciale torneo è Qatar-Ecuador. Anche se l’Italia non si è qualificata quest’anno, non possiamo perderci nemmeno uno degli appuntamenti più importanti.

Tutte le partite saranno trasmesse in chiaro dalla Rai che ha acquistato i diritti di questo evento. Questa volta sarà possibile vedere i match in altissima definizione grazie al nuovo canale Rai 4K disponibile sul digitale terrestre in combinata con una Smart TV connessa a internet, tramite app Rai Play e attraverso un decoder Tivù Sat compatibile.

Ad ogni modo, se ti trovi all’estero per lavoro la soluzione giusta è lo streaming. Tramite l’app Rai Play è possibile vedere tutti gli appuntamenti di Qatar 2022. L’unico ostacolo sono le restrizioni geografiche imposte dalla piattaforma. Infatti, se decidi di accedere da un Paese che non è l’Italia non ti sarà possibile fruire dei contenuti.

Esiste però un modo pratico, veloce ed economico per aggirare queste fastidiose limitazioni. Non ti preoccupare perché è al 100% legale. Si chiama NordVPN e grazie ai suoi server specializzati la tua connessione sembrerà arrivare dall’Italia e così potrai vedere Qatar-Ecuador anche dall’estero in streaming.

Qatar 2022: come impostare NordVPN per vedere Qatar-Ecuador dall’estero

NordVPN è un provider potente che offre soluzioni all’avanguardia per la tua navigazione online. Sarà un valido aiuto se dovrai vedere le partite dei Mondiali di Calcio Qatar 2022 dall’estero. Ma come puoi impostare questa VPN così da poter assistere a Qatar-Ecuador domenica alle ore 17:00?

Attiva un abbonamento valido registrando un nuovo account.

registrando un nuovo account. Avvia NordVPN inserendo le credenziali di accesso fornite in fase di acquisto.

inserendo le credenziali di accesso fornite in fase di acquisto. Seleziona un server italiano e poi accendi la VPN.

e poi accendi la VPN. Accedi a Ray Play con le tue credenziali e goditi i Mondiali di Calcio Qatar 2022.

Se acquisti oggi NordVPN puoi ottenere 3 mesi gratis scegliendo il piano Standard. Affrettati e approfitta di questa incredibile offerta disponibile grazie al Black Friday. Navigherai in totale anonimato, senza limitazioni geografiche né censure, alla velocità di 6730 Mbps e da qualsiasi luogo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.