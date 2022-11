Qatar 2022: come vedere Argentina-Arabia Saudita in streaming dall'estero

Domani, 22 novembre 2022, alle ore 11:00 verrà trasmessa su Rai 2 Argentina-Arabia Saudita. Questa partita, valida per i Mondiali di Calcio Qatar 2022, fa parte della fase a gironi del Gruppo C. Siamo certi che tutti gli appassionati di calcio, nonostante l’Italia non si sia qualificata e abbia fatto un’altra figuraccia nell’amichevole di ieri contro l’Austria, non vorranno perdersela.

Se ti trovi all’estero, sarai felice di sapere che questa volta potrai vederla senza alcun problema. Ovviamente dovrai seguire i nostri consigli dettagliati che ti permetteranno di abbattere qualsiasi restrizione dovuta alla tua posizione. Innanzitutto devi scaricare l’app Rai Play e registrare un nuovo account. Se ne hai già uno ti basterà accedere alla piattaforma.

Questo perché la Coppa del Mondo Qatar 2022 viene trasmessa dalla Rai in due modalità: in chiaro tramite TV o in streaming su Rai Play. Quest’ultima è la soluzione giusta se ti trovi in viaggio fuori dall’Italia. Ora però occorre trovare il modo per aggirare le limitazioni geografiche imposte dalla piattaforma.

Per questo ci sono le VPN. Si tratta di provider eccezionali che ottimizzano la tua connessione trasformando internet in un posto senza censure. Noi ti consigliamo NordVPN che è una delle migliori in tal senso. I suoi server, costantemente aggiornati, offrono una navigazione online illimitata e migliorativa sia in velocità che in stabilità, ottima per lo streaming.

Qatar 2022: come usare NordVPN per vedere Argentina-Arabia Saudita dall’estero

Vediamo quindi come sfruttare NordVPN per riuscire a vedere i Mondiali di Calcio Qatar 2022 all’estero in streaming nella nostra lingua. Nello specifico, per accedere ad Argentina-Arabia Saudita dovrai attivare la VPN installandola sul dispositivo dal quale assisterai alla partita.

Una volta avviato il provider, sarà necessario selezionare un server italiano. Questo garantirà alla tua connessione di risultare attiva in Italia, anche se ti trovi fisicamente in un altro Paese. Una volta fatto questo accederai senza problemi a Rai Play e potrai gustarti tutti i contenuti senza alcuna limitazione di sorta.

Ottieni oggi stesso NordVPN. Grazie al Black Friday è in offerta al 63% di sconto con 3 mesi in regalo. Oltre a poter vedere Qatar 2022 dall’estero in streaming i tuoi dispositivi saranno completamente protetti da qualsiasi minaccia del Web e la tua navigazione non sarà più tracciata da nessuno perché diventerà anonima al 100%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.