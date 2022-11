Puzza, polvere e muffa, ADDIO: purificatore d'aria Toshiba a 69€ (-51%)

Questo purificatore d’aria di Toshiba è la soluzione che ti serve per eliminare cattivi odori, come la puzza di fumo, la polvere, la muffa, le particelle e non solo. Tutto in una manciata di minuti e anche in ambienti di medio grandi dimensioni: copre da solo fino a 20 metri quadrati.

Il suo segreto? La tripla azione! Infatti, è dotato di filtro HEPA, filtro a carboni (specifico per i cattivi odori) e raggi UV. Aria pulita, sana da respirare e un vantaggio da non sottovalutare: potrai ridurre il tempo in cui dovrai lasciare aperte le finestre. Un dettaglio non da poco in inverno.

Non perdere l’occasione di risparmiare il 51% su Amazon. Prendi questo eccellente sistema a 69,90€ appena invece del doppio: completa l’ordine al volo, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà ancora per poco.

Purificatore d’aria Toshiba: il premium costa poco

Un prodotto premium, come garantito dal brand produttore, che ha anche bassissimi costi di manutenzione. Il filtro HEPA dura ben 12 mesi mentre quello a carboni va cambiato ogni 3 mesi. Attualmente, il kit composto da 1 filtro HEPA e uno a carboni ha un prezzo di 20€ circa appena.

Pochissimo, considerando quanto costano i ricambi di questo tipo, in media. Inoltre, la presenza del sistema a raggi UV – per una disinfezione accurata – è un optional da non sottovalutare.

Prestante per purificare, eccellente per cancellare i cattivi odori, questo spettacolare purificatore d’aria di Toshiba – a questo prezzo – è un vero e proprio affare. Completa l’ordine al volo e risparmia il 51% da Amazon. Lo prendi a 69,90€ appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii veloce.

