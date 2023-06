Purificatore d'aria Xiaomi in offerta su eBay: oggi lo paghi meno di 70€

Il Xiaomi Mi Smart Purifier 4 è un potente purificatore d’aria che offre prestazioni eccellenti per garantire un ambiente interno pulito e salutare. Con un design compatto e ingombro ridotto, può essere utilizzato sia come dispositivo da tavolo che da pavimento, offrendo la massima flessibilità di posizionamento. Oggi può essere tuo ad un prezzo competitivo: su eBay lo paghi solamente 67,49€ grazie al codice sconto “VACANZE23”.

Questo purificatore è in grado di intrappolare il 99,97% delle particelle di 0,3 micron grazie al suo sistema di filtrazione 3-in-1, garantendo una purificazione accurata. Rimuove efficacemente i comuni inquinanti atmosferici interni, grazie alla sua capacità di filtrare strato per strato. Una delle caratteristiche principali del Xiaomi Mi Smart Purifier 4 è il telecomando intelligente, che consente di attivare il dispositivo da remoto utilizzando l’app Mi Home/Xiaomi Home. In questo modo, è possibile godersi l’aria pulita e fresca appena si arriva a casa. Inoltre, il monitoraggio in tempo reale della qualità dell’aria consente di tenere sotto controllo le variazioni e ottimizzare la purificazione.

Un indicatore luminoso a quattro colori fornisce dati intuitivi sulla qualità dell’aria, mentre i semplici pulsanti di controllo touch consentono di regolare facilmente le impostazioni di purificazione. Il Xiaomi Mi Smart Purifier 4 è dotato di un motore CC senza spazzole, che garantisce un funzionamento silenzioso e un’elevata efficienza energetica. Nonostante le sue dimensioni compatte, offre prestazioni potenti con un flusso d’aria di 230 m³/h e una circolazione della purificazione a 360°. Questo rende il purificatore adatto a stanze di dimensioni fino a 48 m² con due cambi d’aria all’ora. In modalità manuale, è possibile personalizzare l’area di copertura e regolare la velocità in base alle preferenze individuali.

La modalità di riposo ultra-silenziosa assicura un ambiente tranquillo durante il sonno, con un rumore di soli 20 dB e la possibilità di spegnere la luce del display. Nonostante le sue potenti prestazioni, il Xiaomi Mi Smart Purifier 4 è progettato per essere a basso consumo energetico, con una potenza massima di 27 W. Con soli 0,7 kWh necessari per 24 ore di purificazione, offre una protezione efficace dell’aria senza aumentare significativamente i costi energetici. Insomma, il Xiaomi Mi Smart Purifier 4 è un purificatore d’aria altamente efficace, dotato di funzionalità intelligenti, un design compatto e una purificazione accurata per garantire un ambiente interno sano e pulito. Sicuramente uno dei migliori prodotti della sua categoria per rapporto qualità prezzo. Oggi può essere tuo ad un prezzo accessibile su eBay, grazie al codice sconto “VACANZE23”, rappresenta una soluzione conveniente per migliorare la qualità dell’aria nella tua casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.