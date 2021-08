L'eccezionale purificatore d'aria smart, lo Xiaomi Mi Air 3C, è in sconto imperdibile su eBay: risparmi il 50% rispetto al prezzo di listino e lo porti a casa a 70€ circa invece di 149,99€. Le spedizioni, dall'Italia, sono assolutamente gratis. Sii velocissimo: pochissimi pezzi ancora disponibili in stock. Per accaparrartelo, devi metterlo nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “PIT10EUROFF”.

Purificatore d'aria Xiaomi a prezzo ridicolo su eBay

Un prodotto bellissimo sotto il profilo estetico. Il suo design è pensato per permetterti di posizionarlo ovunque tu voglia: impreziosirà immediatamente l'ambiente circostante. Un prodotto come questo è fondamentale per respirare un'aria più pulita e libera da polvere, detriti e cattivi odori. Non solo: questo gioiellino è anche in grado di eliminare cattivi odori come residui di cucinato o puzza di fumo di sigaretta.

Basterà accenderlo e lui farà il resto. Dotato di eccellente filtro, potrai cambiarlo quando ne hai necessità, così da essere sempre in grado di godere di prestazioni eccellenti. Il display OLED integrato ti permetterà di avere sempre tutto sotto controllo, inclusa la qualità dell'aria.

Inoltre, come anticipato in apertura, questo gioiellino ha un cuore tutto smart. Lo colleghi allo smartphone attraverso il WiFi e ne gestisci ogni aspetto, inclusa la programmazione di accensione e spegnimento. Oppure, puoi decidere di comandarlo utilizzando direttamente la voce, sfruttando la capacità di interagire con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

Non perdere l'occasione di portare a casa questo eccellente purificatore d'aria di Xiaomi in gran sconto da eBay: mettilo subito nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “PIT10EUROFF”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, da magazzino italiano. Pochi pezzi ancora in stock.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home