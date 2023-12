Purificatore d'aria in offerta su Amazon: il prezzo crolla sotto i 70€ (-33%)

Il Purificatore d’aria del brand Amazon Basics è una soluzione efficiente progettata per coprire spazi ampi fino a 96 m², rendendolo ideale per ambienti domestici, uffici o palestre. Il suo punto di forza? Tantissime funzionalità avanzate ad un prezzo sfacciatamente basso!

Il Purificatore d’aria Amazon Basics, originariamente proposto a 103,64€, è attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 33%, al prezzo vantaggioso di 69,61€.

Dotato di un potente sistema di filtraggio a 3 stadi, combina un filtro True HEPA e un filtro ai carboni attivi ad alta efficienza per catturare allergeni, peli di animali, fumo, umidità, odori e particelle di polvere di grandi dimensioni, garantendo così la rimozione del 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron.

Il dispositivo è dotato di un sensore intelligente di qualità dell’aria, che fornisce feedback in tempo reale tramite un sistema a tre colori. Questo sensore regola automaticamente il funzionamento del purificatore in base alla qualità dell’aria rilevata, garantendo un ambiente pulito in modo efficiente.

Per un utilizzo ottimale, il purificatore offre funzionalità avanzate come la modalità Sleep, che riduce luminosità ed emissioni sonore durante le ore serali, e la modalità Timer per uno spegnimento automatico programmato.

Il promemoria integrato per la sostituzione del filtro semplifica la manutenzione, segnalando quando è il momento di cambiarlo. Per ottenere prestazioni ottimali, si consiglia di sostituire il filtro ogni 6-8 mesi, a seconda della qualità dell’aria e dell’utilizzo del dispositivo. Con uno sconto del 33%, questo purificatore d’aria offre un’eccellente combinazione di efficienza e convenienza. Non fari scappare questa offerta e acquistalo risparmiando!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.