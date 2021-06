Il purificatore d'aria di Duomishu è in promozione su Amazon a soli €21,59.

Il prezzo di listino è reso più conveniente da un doppio scontro che si manifesta prima in ribasso il 27% e poi in un coupon da 10% da attivare al momento dell'acquisto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Duomishu: cosa sapere sul suo purificatore d'aria

Il purificatore d'aria proposto oggi in offerta nasconde al suo interno una duplice funzione: non sono elimina dall'area gli allergeni e batteri più comuni ma riesce anche a diffondere nell'ambiente aromi e rendere l'abitazione accogliente.

Disponibile in colorazione bianca, il suo design gli permette di essere sistemato ovunque si voglia senza dare nell'occhio.

Dalle dimensioni ridotte, questo prodotto svolge il suo lavoro attraverso i filtri Hepa. Questa tecnologia di filtrazione consente di eliminare dall'aria il 99,97% degli allergeni più comuni come polvere pollini e molto altro ancora. Grazie alla sua luce a LED virgola funge al contempo da lampadina notturna la quale può essere regolata mediante due appositi livelli di luminosità.

Il grado di rumorosità non è elevato è proprio per questo motivo può essere utilizzato sia durante orari giornalieri che notturni senza preoccuparsi di un possibile fastidioso ronzio.

Attraverso il cavo con attacco USB, poi, può essere attivato utilizzando un qualsiasi caricatore che si ha in casa e senza doversi preoccupare di trovare una presa compatibile.

Per quanto riguarda la sua funzione di aromaterapia, inserendo il proprio olio essenziale all'interno del cotone riposto sotto il coperchio, si può diffondere in tutto l'ambiente purificato il profumo che più si ama.

Il purificatore d'aria di Duomishu è disponibile all'acquisto su Amazon a soli €21,59. Acquisto oggi e ricevilo in sole 48 ore se possiedi una sottoscrizione attiva a Prime. Se invece sei cliente standard, le spedizioni sono gratuite in caso di primo ordine o ancora se si sceglie come opzione quella di consegna presso i punti di ritiro.

Attiva il coupon del 10% per ottenere l'extra sconto in carrello. La promozione è valida fino al 20 giugno 2021 Salvo esaurimento dei coupon disponibili.

