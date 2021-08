In vista dell'inverno sei in cerca di un purificatore d'aria? Beh stai capitando al momento giusto visto che su Amazon è in corso un'offerta lampo straordinaria. Il modello proposto da Levoit lo paghi appena 76,49€ riuscendo a risparmiare subito il 24%. Le spedizioni sono effettuate in appena un giorno e sono sempre gratuite in tutta Italia.

Purificatore d'aria eccezionale: tutto ciò che volevi

Il purificatore d'aria di Levoit ha tutto al posto giusto. In colorazione bianca passa inosservato e con le sue dimensioni estremamente ridotte lo puoi posizionare ovunque vuoi nell'appartamento, anche se non hai molto spazio.

Con il suo essere smart ti permette di avere sempre tutto a portata di mano. Infatti scaricando l'applicazione sullo smartphone non solo lo comandi, ma osservi come la qualità dell'aria si modifica all'interno dell'ambiente. Inoltre se hai Amazon Alexa non perdere l'occasione di comandarlo anche vocalmente.

Trattandosi di un modello con un filtro HEPA, riesce ad eliminare il 99,97% degli allergeni nell'aria. Quindi se sei sensibili a polvere, pollini e sostante facili da trovare in città trafficate, non farti problemi: è perfetto per te. A questo punto ti svelo anche una chicca: rimuove efficientemente gli odori degli animali domestici dall'ambiente, dunque lo sfrutti due volte se a casa hai un piccolo amico.

Viste le sue dimensioni è perfetto per ambienti che non superano i 35 metri quadrati.

Acquista subito il tuo modernissimo purificatore d'aria smart di Levoit su Amazon a soli 76,49€. Lo ordini e lo ricevi in 24 ore se sei membro Prime. Se invece sei cliente standard non temere: hai le spedizioni gratuite nei punti di ritiro.

Affrettati perché è un'offerta lampo e già molti pezzi sono stati richiesti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home