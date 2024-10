Purifica l'aria e fa profumare la casa: il 2in1 torna in sconto su Amazon

Non solo torni a casa per respirare a pieni polmoni in totale sicurezza ma quando entri dalla porta, trovi un profumo delizioso ad accoglierti. Tutto possibile con il purificatore d’aria di Airtok che ha una doppia funzione al suo interno. Filtro HEPA dalla sua parte e facilità di utilizzo. Puoi acquistarlo a soli 44,99€ su Amazon grazie al coupon, spuntalo subito e aggiungilo al carrello.

Purificatore d’aria Airtok, perché acquistarlo?

Design che occupa poco spazio, tecnologia avanzata e dimensioni adatte a qualunque stanza in casa. Mettilo sia in salotto che in camera da letto o spostalo all’evenienza per avere sempre un dispositivo che possa sanificare l’aria. Il purificatore d’aria di Airtok è il migliore alleato da mettere in funzione subito e utilizzarlo per 12 mesi all’anno.

Sia se abiti in una zona altamente urbanizzata che se soffri di allergie, questo prodotto torna utile. Al suo interno ha un filtro HEPA con sistema a più strati per eliminare il 99,9% degli allergeni e delle sostanze pericolose nell’aria. Polveri, pollini, peli, cattivi odori e tanto altro ancora vengono risucchiati via ed eliminati.

Hai a disposizione 3 velocità, tutte quante abbastanza silenziose. Per la notte, così da non privartene mai, ce n’è una specifica che riduce al minimo il rumore. Puoi impostare anche un timer se vuoi che si spenga in automatico dopo un po’. Ti segnalo, infine, che è adatto per spazi fino a 35 metri quadrati.

La seconda funzione del purificatore è quella di profumatore: sulla parte superiore trovi un apposito scomparto in cui puoi caricare i tuoi oli essenziali preferiti, i quali verranno rilasciati nell’ambiente creando aromi preziosi.

A soli 44,99€ su Amazon, il purificatore d’aria AirTok è perfetto per la tua casa. Se lo vuoi, collegati subito su Amazon e spunta il coupon con un click per acquistarlo.

Le spedizioni, con i servizi Prime attivi sul tuo account, sono rapide e gratuite e veloci in tutta Italia.