PureVPN: sblocca l'offerta segreta a 1,30€

Oggi è il momento giusto per ottenere un’ottima VPN a un prezzo decisamente vantaggioso e quasi surreale. Scegli PureVPN e sblocca l’offerta segreta che ti regala 2 anni a soli 1,30 euro al mese, invece di 10,95 euro.

Una vera pazzia da non farsi sfuggire. Anche perché PureVPN offre un servizio che fa affidamento alla sua rete globale di oltre 6.500 server ottimizzati posizionati in più di 96 location e 78 Paesi. La tua privacy e la tua sicurezza sono assicurate affidandoti a questa VPN.

Uno degli aspetti più interessanti è che i suoi server offrono davvero performance senza precedenti. Inoltre, grazie al componente aggiuntivo Port Forwarding potrai accedere al tuo dispositivo o a un servizio da qualsiasi parte del mondo in totale sicurezza.

Con questa offerta segreta e speciale saranno protetti fino a un massimo di 10 dispositivi contemporaneamente. La sua app è disponibile per Windows, MacOS, Android, iOS, iPadOS, Linux, Chrome e Firefox.

In aggiunta, PureVPN è disponibile anche per Routers, Kodi, AndroidTV, Amazon Fire Stick, Microsoft Surface, Roku, Boxee box, NOW TV Box, Raspberry Pi, Chromecast, PlayStation e Xbox. Insomma, non c’è dispositivo che questa VPN non possa proteggere.

PureVPN: protezione massima a un prezzo mini

Con PureVPN non solo sei protetto da qualsiasi attacco cybercriminale, ma puoi anche accedere a tutti i contenuti che vuoi in tutto il mondo. Infatti, il vantaggio di una VPN è proprio quello di bypassare le restrizioni internet di qualsiasi Paese, come le censure.

Il tuo accesso con questa VPN è illimitato a tutti i siti Web, agli eventi live, alla condivisione di file p2p e molto altro. Inoltre, il servizio è stabile, veloce e sicuro. Quest’ultimo aspetto è fondamentale perché sempre più spesso molti utenti finiscono per trovarsi con dati personali e bancari rubati.

Invece, PureVPN ti permette di rimanere completamente protetto e anonimo durante la tua navigazione online. Nessuno traccerà i tuoi dati o ti spierà mentre utilizzi il tuo metodo di pagamento preferito. Questa VPN si basa su una rete crittografata AES a 256 bit ogni volta che ti connetti.

Ottieni 2 anni di PureVPN con l’offerta segreta a soli 1,30 euro al mese, invece di 10,95 euro. Fai l’affare migliore di sempre, proteggi te e i tuoi dispositivi da qualsiasi minaccia e occhi indiscreti presenti sul Web.

