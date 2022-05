PureVPN ti protegge sempre e ovunque anche con l'82% di sconto

Ultimamente si sente sempre più spesso parlare di VPN e connessione anonima e senza restrizioni. Per chi è la prima volta che si affaccia a questa realtà può trovarsi un po’ spaesato, ma è normale. Tuttavia, una cosa importante da capire è che oggi la sicurezza è un aspetto fondamentale, ecco perché c’è PureVPN.

Quando navighiamo online, acquistiamo sui classici eCommerce, consultiamo i nostri social network, vediamo qualcosa in streaming e tanto altro, siamo costantemente in pericolo. Questo perché la nostra navigazione lascia delle tracce durante e dopo l’attività.

Il pericolo è che cybercriminali esperti le catturino utilizzandole per scopi fraudolenti come vendere sul Dark Web i nostri dati personali e bancari, oppure clonando le nostre carte di pagamento, appropriandosi delle nostre credenziali di accesso e così via.

Ma contro tutto questo c’è PureVPN che ci assicura un tunnel sicuro che nasconde tutti i nostri dati quando ci troviamo nel web. Inoltre, ci dà anche la possibilità di collegarci a molti server presenti in tutto il mondo così da fruire dei servizi streaming italiani anche quando ci troviamo all’estero.

PureVPN è la soluzione più scontata sul mercato

PureVPN è la soluzione più scontata per due motivi. Il primo perché non ci sono altre VPN come lei e quindi è ovvio che se vuoi scegliere il meglio devi ottenerla a priori. Il secondo, invece, perché in questi giorni è in super offerta e la puoi avere con uno sconto dell’82% sul prezzo di listino, sottoscrivendo il piano di 2 anni.

Con PureVPN ovunque ti trovi hai accesso a tutti i tuoi contenuti preferiti, anche se sei in un Paese dove sono in vigore alcune restrizioni. Inoltre, la tua connessione rimarrà sempre protetta e riservata grazie alla rete crittografata AES a 256 bit.

Infine, PureVPN offre e garantisce un servizio VPN veloce e stabile. Streaming, download, gaming e navigazione saranno sempre al massimo grazie agli oltre 6500 server posizionati in 140 Paesi. Allora, cosa aspetti? Ottenila subito applicando l’82% di sconto.

