PureVPN: ottieni il 75% di sconto + 3 mesi extra GRATIS

Sul suo sito ufficiale PureVPN ha lanciato un’offerta monstre sul suo piano più completo PureMax: 75% di sconto per 2 anni più 3 mesi extra gratis per tutti gli utenti che sceglieranno di attivare il piano oggi, o perlomeno fino a quando sarà disponibile la promozione. Per beneficiare della maxi offerta di PureVPN è sufficiente collegarsi al sito ufficiale tramite questa pagina.

PureVPN sconta il piano PureMax del 75% con 3 mesi extra in regalo

PureMax è il piano VPN più potente dell’azienda tech PureVPN. Oltre a un servizio VPN ad alta velocità, aggiunge al suo pacchetto un robusto password manager, la migliore crittografia al mondo dei file e uno strumento per la gestione della privacy affidabile. Grazie all’ultima offerta lanciata oggi, PureMax è attivabile al prezzo promozionale di 4,99 euro al mese per 2 anni anziché 19,95 euro, con 3 mesi extra di servizio in regalo.

Un’altra ottima offerta è quella che ha per protagonista il piano Standard, in sconto dell’81% con prezzo pari a 2,29 euro al mese per i primi 2 anni anziché 11,95 euro. Rispetto al piano Max devi rinunciare al password manager, alla crittografia dei file di ultima generazione e al gestore della privacy. Può essere la scelta più conveniente se hai la necessità esclusivamente di attivare una VPN sicura e veloce. Inoltre, su tutti i piani di PureVPN scontati oggi ottieni anche una garanzia di rimborso entro 31 giorni.

Approfitta ora dell’ultima offerta di PureVPN per ottenere fino al 75% di sconto sul piano più completo e beneficiare di 3 mesi aggiuntivi in regalo.

