PureVPN: il servizio VPN va al MAX per il suo anniversario

In questi giorni PureVPN, una delle aziende leader nel settore della VPN, sta festeggiando il suo 16° anniversario. E per farlo in grande stile, sta scontando del 79% PureMax, il suo piano migliore di sempre. Oltre allo sconto, gli utenti possono beneficiare di ulteriori 4 mesi gratuiti, con garanzia di rimborso entro 31 giorni dall’acquisto. Quando si dice un’offerta al Max. Per visualizzare la promo di PureVPN clicca sul bottone qui sotto.

PureVPN sconta del 79% il piano PureMax

Anziché 19,95 euro al mese, gli utenti che approfittano dello sconto del 79% pagheranno 4,16 euro al mese per due anni, usufruendo inoltre di 4 mesi gratuiti, per un addebito complessivo di 99,95 euro per i primi 28 mesi. Al termine del periodo promozionale, la fatturazione annuale sarà pari a 89,95 euro.

Forte degli elogi ricevuti dalle principali riviste del settore come Techradard, CNET e PCMAG, PureVPN può contare su una fama crescente anche nel nostro Paese, grazie soprattutto ai servizi esclusivi inclusi nell’offerta. Tra questi il gestore di password e privacy insieme alla crittografia avanzata dei file, che fanno del piano PureMax uno dei servizi VPN più affidabili e sicuri oggi disponibili sul mercato.

Per accedere al maxi sconto del 79% lanciato da PureVPN per il suo anniversario collegati a questa pagina, quindi pigia sul bottone giallo Ottieni PureMax. Nella nuova pagina che si apre seleziona quindi il tasto Ottieni il piano Max e completa l’ordine. Ricorda che hai la possibilità di usufruire della garanzia Soddisfatti o rimborsati fino a 31 giorni dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.