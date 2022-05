Può avere senso iPhone 7 a 170€ nel 2022?

Un nuovo iPhone oggi ha un costo medio che parte dai 529€ per l’SE (2022), che è un dispositivo midrange, dal design datato ma con il SoC Apple Bionic A15. Noi ci stiamo domandando se può andar bene un iPhone 7 di tantissimi anni fa. In realtà, ce lo siamo domandati anche in un video che riportiamo di seguito girato nel settembre dello scorso anno, ma oggi, vedendo un’offerta su Amazon abbiamo deciso di approfondire il concetto. Intanto, per chi volesse, può cliccare qui per andare a vedere la promo in questione.

Ovviamente il telefono è ricondizionato e si presenta in ottimo stato; è in colorazione bianca/silver e ha 32 GB di memoria. È spedito da Amazon, quindi gode delle garanzie del noto portale di ecommerce. Ma a chi si rivolge questo device?

iPhone 7: perché comprarlo?

Sicuramente, a 168,00€ non bisogna pretendere troppo: questo telefono va bene per un uso base ed è perfetto per tutti coloro che vogliono un muletto iOS per provare le nuove beta o, perché no, per decidere se l’ecosistema Apple si può adattare alle proprie esigenze.

Dobbiamo poi riportare che questo dispositivo è un Best Buy su tutti i fronti se lo volete donare/regalare ad un parente che vuole un iPhone senza spendere una cifra. Per un uso basico (telefonate, messaggi, WhatsApp, Telegram, mappe, browser web e molto altro), questo gadget è ancora oggi un alleato pazzesco. E non lo dico tanto per dire, anche perché un anno fa l’ho usato per un mese e mezzo in attesa di iPhone 13.

La batteria è il punto dolente ma se la sostituite o la fate sostituire con pochissimi euro, vi porterete a casa uno smartphone perfetto per la vita di tutti i giorni. Non chiedetegli troppo: anche le foto sono nella norma, diciamo alla pari con un basegamma dei giorni nostri.

In definitiva, 168,00€ è una cifra accettabile e se dovete usarlo per uno di questi scopi, vi andrà più che bene.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 7 : tutti i prezzi

Il miglior prezzo per Apple iPhone 7 è quello ufficializzato da Ebay: 21,90€. E' la miglior opzione attualmente

Ecco tutte le offerte accessibili ad oggi messe in fila nella tabella successiva.