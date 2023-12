Pulizia TOTALE e senza SBAVATURE: robot aspirapolvere Deebot a -20%

Se temi di dover passare le vacanze di Natale a spazzare i pavimenti di casa a seguito di ogni cena con i tuoi parenti e amici, sappi che Amazon ti viene incontro offrendoti l’eccellente robot aspirapolvere 2-in-1 Ecovacs Deebot N10 Plus a un prezzo davvero conveniente.

Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 20%, quest’oggi puoi mettere le mani sull’elettrodomestico smart di fascia medio-alta ad appena 399€ con un risparmio netto di ben 100€ – a cui si aggiunge anche la consegna rapida e gratuita con i servizi Prime di Amazon.

Il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot N10 Plus lascia il 20% di sconto su Amazon

Una volta scartato, connesso al Wi-Fi di casa e lasciato caricare sulla stazione di ricarica, il Deebot N10 Plus è pronto ad assicurarti una pulizia costante e profonda tutti i giorni. Il motore aspirante da 4300Pa si muove in tandem con le spazzole ad alta rotazione per raccogliere la polvere e anche i peli dei tuoi animali domestici, mentre il panno inumidito lava i pavimenti in una sola passata.

Come se non bastasse il robot aspirapolvere svuota automaticamente il cestino della polvere presso la stazione di ricarica, e si muove in totale autonomia per tutta casa grazie al sistema di navigazione laser in grado di riconoscere eventuali ostacoli lungo il tragitto.

Con un risparmio immediato di ben 100€ su Amazon hai finalmente a portata di mano un eccellente robot aspirapolvere di fascia medio-alta; metti subito nel carrello l’elettrodomestico smart a marchio Ecovacs per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.