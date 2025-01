Pulitore ultrasuoni in doppia offerta Amazon: occhiali e gioielli mai così puliti

Il pulitore ad ultrasuoni è una delle novità maggiormente in voga per la pulizia di occhiali, gioielli e altri accessori: è un sistema semplice da usare che garantisce una pulizia profonda, efficiente, delicata e versatile. Oggi ti segnaliamo questo modello in doppio sconto su Amazon: grazie al coupon da spuntare in pagina puoi pagarlo soltanto 31,99 euro invece di 49,99.

Pulitore ad ultrasuoni: come funziona e perché conviene

Il pulitore ad ultrasuoni protagonista di questa offerta ha una frequenza di 48.000Hz che genera vibrazioni capaci di penetrare in profondità nelle fessure più difficili per eliminare sporco e residui con delicatezza. Gli oggetti che vorrai pulire torneranno come nuovi.

Il sistema funziona tramite 5 modalità di durata della pulizia che variano da 90 a 600 secondi: ti basterà un semplice tocco per attivare quella che preferisci. Nella confezione troverai tutto il necessario per avere un lavoro completo e pulito: un cestello di pulizia rimovibile, un supporto per orologi e persino un panno.

La capacità di 660ml lo rende perfetto per pulire anelli, collane, monete, rasoi, posate, pennelli per il trucco, occhiali, dentiere e molto altro ancora.

Dal design compatto ed elegante si adatta a qualsiasi ambiente, mentre il serbatoio in acciaio inox US304 ti garantirà una resistenza superiore alla corrosione e al calore, con involucro in ABS ecologico per durata e sicurezza. Applica il coupon sconto e pagalo soltanto 31,99 euro.