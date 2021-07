No, uno strumento per avere sempre aria fresca, pulita, sanificata e libera di cattivi odori, non deve costare una fortuna, come spesso si tende a credere. Ci sono dispositivi compatti, come questo purificatore a ozono, che da Amazon puoi portare a casa a cifre come 15€ circa con spedizioni rapide e gratis.

Lo amerai da subito per una caratteristica spettacolare. Essendo super compatto e con alimentazione USB, puoi usarlo ovunque, anche in auto per eliminare la puzza di fumo, ad esempio.

Aria pulita e purificata: su Amazon basta poco

Perché un prodotto del genere? Perché quando avrai provato cosa significa purificare una stanza con l'ozono, non tornerai più indietro.

Questo gioiellino sanifica, ripulisce l'aria e – allo stesso tempo – proprio tramite la reazione chimica dell'ozono, elimina i cattivi odori come fumo, cibo cucinato, stantio, e non solo.

Essendo super piccolo e compatto, è studiato per poter essere usato in ambienti circoscritti: una stanza alla volta, oppure un ambiente delimitato come un garage o una cantina. Tutto qui? No, immagina di sfruttarlo in auto per eliminare i cattivi odori e – soprattutto – sanificare l'ambiente, magari frequentato da più di una persona contemporaneamente. Ti basterà attaccarlo alla presa accendisigari della macchina (che deve disporre di porta USB, come per la ricarica dello smartphone) e sei pronto.

Un piccolo concentrato di tecnologia, con diversi programmi di sanificazione, semplicissimi da utilizzare e adatti praticamente a qualsiasi esigenza.

Purifica, rinfresca e disinfetta con l'ozono quando vuoi e come vuoi: questo gioiellino lo porti a casa adesso a 15€ circa da Amazon con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Non posso garantirti che, quando accederai all'offerta, questa sarà ancora disponibile: in sconto c'è un numero limitato di pezzi.

