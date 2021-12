PUBG per PC sarà GRATUITO dal 2022 (UFFICIALE)

PUBG per PC sarà un videogame completamente gratuito a partire dal prossimo anno. Ecco cosa è emerso in queste ore da un report online.

PUBG per PC sarà free to play

Nel 2017, PlayerUnknown's Battlegrounds è arrivato sul mercato. Il gioco offriva un'esperienza battle royale sulla piattaforma del computer per un prezzo di circa 20 dollari. Ma ora il direttore creativo di Krafton ha confermato che PUBG sarà presto free-to-play.

Secondo Dave Curd, il direttore creativo, Battleground di PlayerUnknow a.k.a PUBG riferisce che sarà free-to-play soltanto per la piattaforma PC. Il gioco è pubblicizzato infatti come “gratuito”dal 12 gennaio 2022. È già in corso la pre-registrazione e la copia del gioco avrà la maggior parte degli elementi gratuiti. Tuttavia, alcuni elementi, tra cui il matchmaking classificato, verranno resi a pagamento. Finalmente, sembra che il titolo stia ricevendo lo stesso trattamento della controparte mobile.

Il matchmaking classificato e altri elementi potranno essere sbloccati pagando una tariffa una tantum di $ 12,99 (~ Rs. 982). Questa commissione sarà essenzialmente un aggiornamento dell'account per il gioco. Sbloccherà funzionalità come modalità di corrispondenza personalizzate, oggetti speciali e molto altro ancora.

Secondo i rapporti, in precedenza, PUBG era uno dei giochi più popolari di sempre con oltre 75 milioni di copie vendute. Tuttavia, sembrava perdere presa dal pubblico e per riaverlo indietro, PUBG potrebbe aver deciso di renderlo free-to-play.