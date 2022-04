Pubblicità nei videogiochi: anche Sony pronta ad inserirla su PS4 e PS5?

A qualche giorno dall’indiscrezione che voleva Microsoft pronta a testare la pubblicità nei videogiochi free-to-play per Xbox, pare che anche Sony stia pensando la stessa cosa per i suoi giochi gratis per PS4 e PS5.

La notizia è riportata dall’autorevole Business Insider, cui rapporto afferma che la mossa è studiata al fine di incentivare gli sviluppatori nel realizzare nuovi titoli free-to-play dando loro un nuovo modo per monetizzarli, oltre alle tradizionali microtransazioni. Non è ancora chiaro al momento in che modalità Sony voglia implementare la novità.

Pubblicità nei videogiochi PS4 e PS5: anche Sony pronta a salire sul carro?

Le indiscrezioni lanciate dalla testata sostengono che la compagnia giapponese stia attualmente testando un programma software che consentirebbe agli sviluppatori di creare annunci pubblicitari in-game: l’introduzione definitiva pare sia prevista entro la fine dell’anno.

”L’obiettivo è che gli annunci appaiano come se facessero parte del gioco, come i cartelloni pubblicitari digitali negli stadi sportivi. I formati valutati potrebbero includere annunci che offrono agli spettatori ricompense per la visione di annunci e promozioni per elementi di gioco come skin per il proprio personaggio”.

La stessa voce di corridoio, come detto, è arrivata qualche giorno fa anche per Microsoft, che starebbe escogitando una strategia simile per introdurre contenuti pubblicitari nei giochi free-to-play per Xbox.

La scorsa estate si era parlato anche di Electronic Arts, ma l’editore di FIFA e Battlefield ha per il momento smentito le indiscrezioni.