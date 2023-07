Pubblicità addio: scopri il metodo più efficace e sicuro

Probabilmente una delle cose ritenute più odiose sul web sono le pubblicità invasive. Alcuni siti internet ne sono pieni. Tra l’altro, se si tratta di pagine internet sconosciute, potrebbero anche nascondersi pericolose minacce e link di phishing. Come puoi dire addio in modo definitivo, una volta per tutte, ad annunci pubblicitari, banner e pop up? La soluzione efficace e sicura si chiama NordVPN, ora in offerta al 63% di sconto.

Non ci sono alternative se vuoi unire la comodità di una navigazione online pulita e veloce alla sicurezza offerta da una VPN di ottima qualità. Infatti, uno dei motivi per cui gli esperti consigliano proprio questo provider è perché in modo completo offre una protezione totale a 360 gradi. Infatti, oltre a svolgere la funzione di ad-blocker, questa applicazione è un anti-malware e un anti-tracker.

Vediamo quindi tutti i benefici di questa funzionalità inclusa in NordVPN che prende il nome di Threat Protection. Primo fra tutti il fatto di essere completamente indipendente dalla VPN. In pratica funziona anche quando il tuo dispositivo non è collegato online a un server perché va attivata direttamente nelle impostazioni. Niente male vero? Ma questo è solo uno dei vantaggi.

Pubblicità, banner e pop up: scopri un nuovo modo di navigare online

Scopri un nuovo modo di navigare online grazie a NordVPN. Attivando la sua app multidispositivo con Threat Protection in funzione ottieni un ad-blocker potente in grado di nascondere costantemente le pubblicità presenti sui siti web che vuoi visitare. Inoltre, blocca anche la comparsa di banner e pop up spesso fastidiosi perché interferiscono su ciò che vuoi invece selezionare di quella pagina, finendo molto spesso senza volerlo in un sito sponsorizzato.

Il risultato sarà anche una navigazione più veloce con tempi di caricamento notevolmente ridotti. Inoltre, la tua privacy e sicurezza saranno al massimo livello grazie a un anti-malware incluso che ferma qualsiasi attacco malevolo e a un anti-tracker che ti nasconde dai tracker in cerca dei tuoi dati per profilarti commercialmente. Infine, un tunnel crittografato rende la tua connessione completamente anonima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.