PSN down 8 febbraio: impossibile accedere al servizio, cosa succede?

Il PlayStation Network, la piattaforma online delle console e dei giochi PlayStation, è inaccessibile dalla tarda serata di ieri. Oggi 8 febbraio, a distanza di diverse ore dalle prime segnalazioni, il servizio risulta ancora inaccessibile come si vede dalla pagina di stato PSN ufficiale: a essere coinvolta è l’intera rete online della casa di Sony, tra gestione degli account, gaming, social, PlayStation Video, PlayStation Store e persino PlayStation Direct.

Per il gaming, in particolare, Sony ha spiegato che possono esserci grosse difficoltà ad avviare giochi, app o funzionalità di rete.

Non è la prima volta che il PSN subisce un’interruzione di diverse ore dei suoi servizi: l’ultima volta era successo a ottobre, con un down durato per circa 8 ore. La stessa cosa era successa nel mese di maggio.

In questo momento, quindi, c’è solo da attendere che Sony risolva del tutto il problema per il quale non ne è nota al momento la causa. La situazione dovrebbe migliorare gradualmente nelle prossime ore.