PSN Down 01 ottobre 2024: impossibile giocare online su PS4 e PS5, cosa succede

Da questa problemi, il PSN (PlayStation Network) è offline e non permette di giocare online su PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4 e PlayStation 5, effettuare acquisti sullo store e sfruttare i vari servizi collegati. Nel momento in cui scriviamo sono ancora diverse le segnalazioni su DownDetector e anche la pagina dei servizi PlayStation conferma lo stato offline.

In un breve comunicato, Sony Interactive Entertainment ha fatto sapere di stare lavorando per risolvere la problematica il prima possibile e fornirà degli aggiornamenti non appena ci saranno delle novità.

Sono offline praticamente tutti i servizi: gestione account, giochi e social, PlayStation Video e PlayStation Store. Un down generale e improvviso che sta durando da qualche ora e che per il momento non è stato ancora risolto. Aggiorneremo l’articolo non appena la situazione tornerà alla normalità o se ci saranno ulteriori precisazioni da parte di Sony.