PSG-Bayern Monaco: tutte le soluzioni streaming anche dall'estero

Dopo quasi tre abbonanti mesi di pausa torna la UEFA Champions League. Tra l’altro il suo ritorno lo fa con una partita che promette un calcio ricco di spettacolari azioni e molta lotta in campo. Domani, alle ore 21, tutti allo stadio di Parigi, il Parco dei Principi, per vedere PSG-Bayern Monaco.

Se in questi giorni ti trovi all’estero non ti preoccupare. Infatti, i programmi che ami viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea. Con un abbonamento Sky residenziale in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera porti in Europa gli stessi programmi disponibili in Italia.

In base alla composizione del tuo abbonamento potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app Sky Go dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza alcun costo aggiuntivo nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

PSG-Bayern Monaco: scopri tutte le novità per uno streaming stabile

Grazie a Sky Q avrai quindi la possibilità di vedere tutti i contenuti del tuo abbonamento Sky Q anche in portabilità. Scarica l’app disponibile per tutti i sistemi operativi e goditi PSG-Bayern Monaco in streaming senza alcuna restrizione, è tutto legale e incluso nel tuo piano Sky Sport. Se preferisci potrai vedere, allo stesso orario, Milan-Tottenham.

Le due probabili formazioni

Vediamo ora quali saranno le due rose che scenderanno in campo per lo scontro tanto atteso PSG-Bayern Monaco. I due allenatori, rispettivamente Galtier e Nagelsmann, hanno già pensato alle due probabili formazioni. Scopriamole insieme, salvo aggiornamenti dell’ultimo minuto:

PSG (3-5-2)

Donnarumma

Sergio Ramos

Danilo

Marquinhos

Hakimi

Fabian

Ruiz

Vitinha

Verratti

Nuno Mendes

Messi

Neymar

Bayern Monaco (3-4-2-1)

Sommer

Pavard

Upamecano

De Ligt

Cancelo

Kimmich

Goretzka

Davies

Sané

Musiala

Choupo-Moting

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.