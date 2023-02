Come vedere Milan-Tottenham in streaming

La UEFA Champions League torna domani alle ore 21:00. In concomitanza con PSG-Bayern Monaco, si giocherà anche Milan-Tottenham. Il calcio d’inizio sarà fischiato allo stadio tutto italiano Giuseppe Meazza e vale per gli Ottavi di Finale.

Milan-Tottenham: tutte le novità della partita

La telecronaca di Milan-Tottenham è stata affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Sappiamo anche le due probabili formazioni scelte dai rispettivi allenatori, Stefano Pioli e Antonio Conte. Vediamole insieme salvo ripensamenti dell’ultimo minuto che, nel caso, saranno comunicati durante il pre-partita:

Milan (3-4-1-2)

Tatarusanu

Kalulu

Kjaer

Thiaw

Saelemaekers

Tonali

Krunic

Theo Hernandez

Brahim Diaz

Giroud

Leao

Tottenham (3-4-3)

Forster

Romero

Dier

Davies

Porro

Hojbjerg

Sarr

Perisic

Kulusevski

Kane

Son

