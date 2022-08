PS5 in vendita, ma solo a queste persone: l'idea di un negozio giapponese

PS5 è introvabile. Un mantra che ripetiamo ormai dal lancio avvenuto nel novembre 2020 e che non risparmia nessuno, Giappone compreso, il mercato di casa dell’ultima ammiraglia Sony.

La situazione delle scorte nel paese del sol levante è tornata al minimo storico tanto che un rivenditore locale si è visto “costretto” a pensare a un’idea originale per assicurare una PlayStation 5 ai suoi utenti: venderla soltanto a chi possiede una PlayStation 4.

PS5 in vendita solo per i possessori di PS4: l’idea di un rivenditore giapponese

La strategia nasce nell’intento di rallentare il fenomeno del bagarinaggio, molto forte anche in Giappone. Il rivenditore GEO aveva già provato diverse strategie per tentare di fermare gli scalper, ma questi riuscivano sempre ad acquistare le poche scorte di console tramite mezzi fraudolenti, come l’utilizzo di ID falsi sul negozio online.

Adesso arriva quella che potremmo definire forse la scrematura migliore per evitare il più possibile che un bagarino possa mettere le mani su una PS5. Per acquistare la nuova console, infatti, il rivenditore chiede di avere in cambio una PS4. Questo nuovo requisito, sicuramente particolare, sarà attivo dal 19 agosto 2022 per coloro che riusciranno a vincere quella che tutto sommato resta una vera e propria lotteria.

La speranza è che la situazione possa migliorare per gli ultimi mesi del 2022, specialmente in prossimità delle vacanze natalizie. Hiroki Totoki, vicepresidente esecutivo, CFO, rappresentante aziendale esecutivo e direttore del consiglio di amministrazione di Sony Group Corporation, ha svelato in una recente intervista che la produzione di PS5 è accelerata nel secondo trimestre del 2022.

Questo potrebbe tradursi in una maggior disponibilità di console per gli ultimi mesi dell’anno, Italia compresa. Consapevoli però che, con l’avvicinarsi del Natale, la domanda crescerà ancora ulteriormente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.