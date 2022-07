PS5: arriva la prima unità M.2 SSD Western Digital, ecco il prezzo

Con un comunicato congiunto, Sony e Western Digital hanno presentato la prima unità M.2 SSD con licenza ufficiale PlayStation appositamente progettata per PS5.

L’unità WD_BLACK SN850 NVMe M.2 SSD per PS5 è stata pensata per dare la possibilità ai giocatori PlayStation 5 di estendere la capacità di archiviazione ad alta velocità della loro console e disporre così di maggior spazio a disposizione per i propri giochi.

WD_BLACK SN850 NVMe M.2: la prima SSD con licenza ufficiale per PS5

Come scritto nella nota stampa, Western Digital ha valutato le prestazioni dell’unità in diverse situazioni per assicurarsi che l’unità fosse completamente testata e approvata per PS5. Un processo che ha richiesto centinaia di ore di test rigorosi su alcuni dei titoli di vario genere più elaborati dal punto di vista tecnico, per garantire un gameplay veloce, fluido e coinvolgente.

Grazie all’unità WD_BLACK SN850 M.2 SSD, gli appassionati possono memorizzare e giocare con i giochi PS5 e PS4 direttamente dall’unità riducendo i lunghi tempi di caricamento tramite velocità di lettura che arrivano fino a 7000 MB al secondo.

L’unità WD_BLACK SN850 NVMe M.2 SSD per PS5 è venduta ad un prezzo di 234,99€ per il taglio da 1 TB e di 346,99€ per la versione da 2 TB ed è disponibile per l’acquisto presso lo store online di Western Digital. A partire da metà agosto, sarà possibile acquistarla anche presso altri rivenditori, selezionati e di elettronica.

