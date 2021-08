Si parla da diverso tempo della distribuzione di un nuovo modello di PS5, con alcune modifiche hardware utili a schivare gli enormi problemi produttivi, causati – fin dal day-one – dalla scarsa reperibilità di componenti elettroniche. Da qualche giorno sembra che in Australia sia arrivatra la prima fornitura di un nuovo modello di PlayStation 5, le cui differenze rispetto alla prima versione non sembrano sostanziali.

Alcuni fornitori hanno segnalato la presenza di un nuovo numero identificativo sulle confezioni di PS5, la versione CFI-1102A rappresenta un nuovo modello che presto farà il suo debutto in tutto il mondo. Sony non ha ancora confermato le modifiche apportate alla console next-gen, ma dalle prime informazioni trapelate non sembrano esserci sostanziali cambiamenti rispetto alla prima versione. La modifica più significativa riguarda la vite di fissaggio della base in plastica fornita in confezione, utile per posizionare la console in verticale.

Grazie ad una forma leggermente diversa, la vite fornita con il nuovo modello consente il fissaggio a mano, senza l'ausilio di un cacciavite o di una moneta. Ciò contribuisce a velocizzare l'installazione della console, ma si tratta – ovviamente – di una modifica che definire minore sarebbe un eufemismo.

Per il momento non abbiamo ulteriori informazioni riguardo la “nuova” PS5, la speranza è che Sony possa aver adottato un nuovo processo produttivo, in grado di modificare il design interno della console per consentire una maggior efficienza produttiva. Se così fosse, presto molti utenti potrebbero riuscire ad acquistare la nuova PlayStation 5 con maggior semplicità, senza “sgomitarsi” online per accedere alle scorte limitate di store come MediaWorld e GameStop.

A tal proposito, segnaliamo che tra qualche giorno PS5 tornerà disponibile all'acquisto sul sito MediaWorld, tramite il consueto sistema di coda virtuale. A partire dalle 15:00 di mercoledì 25 agosto sarà in vendita la Digital Edition, mentre il giorno seguente sarà il turno di PS5 Standard Edition.

Videogames