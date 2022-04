PS5 torna disponibile OGGI su GameStop: link e orario per acquistarla

In quello che sta diventando praticamente un appuntamento settimanale, GameStop ha annunciato che oggi, 27 aprile 2022, ci sarà un nuovo drop di PS5 sul sito ufficiale.

Le modalità di acquisto sono simili alle scorse volte, ma con due differenze fondamentali: non ci sarà la canonica puntata della GameStopTV, spostata a venerdì, ma una diretta Twitch a partire dalle ore 16 dedicata a Gran Turismo 7. Inoltre, la versione disponibile per l’acquisto sarà la Digital, il modello sprovvisto di lettore disco. Il link al quale collegarsi per tentare la sorte è il seguente:

Drop GameStop PS5 27 aprile 2022 – Cosa comprenderà il bundle e quanto costa?

A differenza delle altre volte, questa volta conosciamo in anticipo i contenuti del bundle che GameStop intende mettere a disposizione questo pomeriggio. Si tratta di:

1 console PS5 Digital Edition

1 DualSense White

1 Cuffie Wireless Pulse 3D Midnight Black

Abbonamento PS Plus 12 mesi

Set gommini per analogici

Il tutto ad un prezzo di 639,98€. Un bundle sicuramente niente male, completo di tutto quello che serve per iniziare, compreso un abbonamento annuale ad un servizio che, a partire dal 22 giugno 2022, sarà completamente nuovo grazie al debutto del rinnovato PlayStation Plus.

Per acquistare la console basta seguire la diretta, prevista a partire dalle ore 16 sul canale Twitch del rivenditore, ed essere registrati al programma Loyalty GS+. Se non lo hai fatto, ti consigliamo di rimediare in tempo a questo indirizzo.

Nel corso della diretta verrà attivato il link alla pagina di acquisto, che ti permetterà di comporre il bundle indicato poco sopra. Non sappiamo quante unità ci siano a disposizione, ma vista l’elevata richiesta, ti consigliamo di attendere pazientemente ed essere il più veloce possibile per provare a portarti a casa la tua PS5.

Puoi pagare con carta di credito: l’email di conferma da parte di GameStop certificherà l’avvenuto acquisto. Buona fortuna!