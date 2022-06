PS5, tante scorte in arrivo: forse c'è anche una data

La crisi di scorte di PS5 sta per terminare? È un po’ presto per dirlo, ma cominciano ad arrivare segnali molto incoraggianti. Digitimes riporta infatti che le cose stanno finalmente iniziando a migliorare e potrebbero esserci delle novità interessanti già entro la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

Digitimes reports that the easing of chip and component shortages will boost shipments of Sony's PlayStation 5 (PS5) gaming consoles in the second half of 2022 and 2023



Things are starting to get better — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) June 21, 2022

Non illudiamoci ovviamente, perché non è una situazione che può rientrare con tanta facilità: tuttavia, fonti vicine alle catene di produzione di componenti affermano che il processo sta entrando a pieno regime, una cosa che avrà un impatto positivo sulle disponibilità di PS5 da ora in avanti.

PS5 disponibile: quando possiamo aspettarci la normalità?

Come dicevamo in apertura, è presto lanciarsi in previsioni su quando arriverà il momento in cui potremo andare in negozio e trovare addirittura delle PlayStation 5 sugli scaffali in attesa di essere vendute. Ciò che filtra da Digitimes però lascia ben sperare che si sia presa la direzione giusta e le scorte della console di ultima generazione Sony dovrebbero sensibilmente aumentare tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

Insomma, possiamo aspettarci che la compagnia giapponese voglia fare di tutto per garantire una disponibilità più elevata possibile per il prossimo periodo natalizio, momento in cui sarebbe difficile gestire la domanda anche in una situazione normale. Staremo dunque a vedere. Nel frattempo, se sei abbonato Amazon Prime, sappi che avrai una forte priorità rispetto a tutti gli altri nel caso la PS5 dovesse tornare disponibile. Tienila d’occhio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.