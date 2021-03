Non staremo a dilungarci, non possiamo farvi perdere tempo: la PS5 è disponibile QUI!

PS5 su Mediaworld, ecco come

Il sito sembra avere qualche problema a gestire tutto il traffico in entrata, ma in caso di errore 404 si consiglia di aggiornare la pagina. Una volta entrati, invece, non va più chiusa: viene a formarsi una vera e propria fila allo sportello e quando arriva il proprio turno è possibile far propria una delle poche PS5 disponibili in questa giornata.

Aggiornamento

A pochi minuti dalla pubblicazione sono oltre 1000 gli utenti in fila. Non è chiaro quanti chiudano l’operazione e facciano effettivamente propria la console, dunque occorre tentare e sperare di poter avere un varco. Nel nostro caso, dopo aver atteso pazientemente il nostro turno, la pagina è balzata su un messaggio di errore e non abbiamo avuto alcuna possibilità di chiudere l’acquisto. “Il servizio è momentaneamente non disponibile – ci scusiamo per il disagio“. Ma abbiamo perso la priorità acquisita.

A poche ore di distanza la PS5 è tornata disponibile, ancora su MediaWorld, cercando probabilmente di piazzare le unità ancora disponibili. Non tutti gli utenti in coda, infatti, son riusciti a completare la procedura durante i minuti di maggior carico e probabilmente resta ancora qualche residua possibilità entro la serata di oggi. L’occasione resta buona, insomma, purché alla velocità si unisca una certa dose di pazienza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Sony

Videogames