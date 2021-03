Finalmente ci siamo: anche oggi la PlayStation 5 di casa Sony sarà nuovamente disponibile da GameStopZing a partire dalle ore 15:30. Ci sono diverse offerte per i possessori di carta fedeltà GameStop Plus. Non vi assicuriamo la riuscita dell’ordine, in quanto ci saranno persone provenienti da tutta Italia che cercheranno di acquistarne una, ma tentare non nuoce. Il link per l’acquisto è questo. Buona fortuna.

PlayStation 5: due offerte per tutti i gusti

Il primo bundle in offerta comprende la PlayStation 5 con lettore Blu-Ray 4K UHD, il DualSense, un secondo joypad, la base di ricarica di questa periferica e tre giochi premium: Watch Dogs Legion, Demon’s Soul e Spider Man Miles Morales. Il tutto viene venduto a 729,98€.

La seconda promo invece, prevede la PS5 fat-edition con DualSense, Fortnite, il telecomando PS5 Remote Controller, un Funko Pop e due titoli escluxsivi. Il tutto qui viene venduto a 714,98€ .

. La terza offerta invece, prevede la console con joystick, un pupazzo di Crash Bandicoot, un secondo DualSense e due videogames davvero eccellenti: ritorna Demon’s Soul e l’amatissimo Spider-Man Miles Morales. Il prezzo? 714,98€.

Inutile dirvi che vi potrete divertire da matti con qualsiasi gioco voi scegliate. Oltre alle trame mozzafiato, la grafica di questi capolavori è semplicemente unica. Vi consigliamo di utilizzare un monitor/TV 4K OLED per ottenere la migliore user experience possibile.

Ultima, ma non meno importante, la possibilità di comprare solo la console al solito costo ufficiale di Sony: 499,98€. Cosa troverete in confezione? La console e il Dualsense, ovvio. Tranquilli, su Amazon c’è un’ampia selezione di giochi disponibili a buon mercato.

