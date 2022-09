PS5 su Amazon con invito: come funziona e quando arriva?

La PS5 è disponibile su Amazon sempre tramite il sistema di invito. Questa possibilità, attivata circa un mese fa, permette ai consumatori di mettersi letteralmente in coda per ricevere un link per acquistare il bundle che include anche Horizon Forbidden West.

È per adesso tra i sistemi migliori per provare ad acquistare una PlayStation 5, che continua ad essere fortemente introvabile, anche se ovviamente non è un compito facile. Pure in questo caso bisogna armarsi di tanta pazienza e sperare in un pizzico di fortuna.

PS5 disponibile su Amazon: quando arriva l’invito?

Questa è una delle domande che si fanno tutti coloro che hanno richiesto un invito per acquistare il bundle. Questo invito arriva davvero? E soprattutto, quando?

Partiamo dal presupposto che in linea teorica una risposta arriva entro 72 ore dalla richiesta. Naturalmente, essendo PlayStation 5 un prodotto con una domanda altissima e dalle scorte risicate i tempi sono molto dilatati, come è stato spiegato dall’assistenza Amazon ai nostri colleghi di Punto-Informatico.it.

Il popolare eCommerce ha ideato questo sistema allo scopo di ridurre il fenomeno del bagarinaggio, di cui PS5 è pesantemente colpita. Capita ovviamente che anche i bot tentino di acquistare la console con questo sistema, per questo Amazon deve anche filtrare queste richieste fasulle prima di arrivare ai clienti reali.

Criteri specifici per ricevere con certezza l’invito? Non ce ne sono, a parte avere un account Amazon regolare, con una buona cronologia di acquisti e naturalmente la disponibilità in magazzino della console che, come abbiamo visto, è molto risicata.

Nel peggiore dei casi si potrà ricevere l’invito entro i 18 mesi dalla prima richiesta. Un tempo esagerato certo, ma giusto un’indicazione tecnica: Amazon spera di poter inviare più inviti possibile nelle prossime settimane.

Tutto dipende anche da quanto Sony riuscirà a soddisfare le richieste: la compagnia giapponese ha promesso un aumento di disponibilità per le prossime festività natalizie e per i mesi successivi, quindi la speranza è che possa diventare perlomeno frequente poter acquistare una PlayStation 5.

Sono stanco di aspettare una PS5 e se passassi a Xbox?

Se dopo due anni hai voglia comunque di entrare nella nuova generazione di console, ma sei stanco di aspettare che la PS5 diventi disponibile, puoi sempre dare un’occhio alla concorrenza.

Xbox Series X, che adesso si trova ogni tanto persino in sconto, è una console molto amata dagli appassionati, specie se abbinata ad un abbonamento Xbox Game Pass. Se non vuoi spendere troppo c’è la piccola Xbox Series S, perfetta per vivere subito un’esperienza next-gen.

