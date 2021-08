Torna in vendita sul sito MediaWorld la PS5 Standard Edition, la coda virtuale apre alle 15:00 di oggi, 26 agosto 2021. Il drop di fine estate è caratterizzato da scorte – come al solito – molto limitate, soltanto i più rapidi riusciranno ad aggiungere il prodotto al carrello e a finalizzare l'acquisto della tanto ambita console Sony.

MediaWorld consiglia di registrarsi al sito in alticipo, inserendo un metodo di pagamento valido, come una carta di credito/debito o un account PayPal. Questi accorgimenti consentono di procedere all'acquisto con maggior rapidità, aumentando le probabilità di riuscire a portarsi a casa una PlayStation 5.

Il prezzo di PS5 Standard Edition è di 499€, 100 euro in più rispetto alla Digital Edition. A giustificare il prezzo maggiorato c'è il lettore ottico, assente sul modello Digital e indispensabile per riprodutte titoli in copia fisica e sfruttare appieno la retro-compatibilità di PlayStation 5 con i giochi PS4. Non manca la possibilità di riprodurre Film e SerieTV in DVD e BlueRay, trasformando la console in un vero e proprio media center da salotto.

Buona fortuna per l'acquisto della tanto ambita console next-gen sul sito MediaWorld, intanto vi invitiamo a seguire anche il nostro canale Telegram dedicato alle offerte gaming, per restare sempre aggiornati su sconti e promozioni in ambito videoludico.

Videogames