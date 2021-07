Questa settimana MediaWorld dedica 3 giorni alla vendita di PlayStation 5, oggi è il turno di PS5 Standard Edition, disponibile a partire dalle 15:00 al prezzo di listino di 499€.

Per tentare l'acquisto prima che le scorte di esauriscano, MediaWorld cosiglia di registrarsi in anticipo al sito, impostando un metodo di pagamento valido, come una carta di credito o un account PayPal. Come anticipato dalla nota catena di e-commerce, domani 21 luglio sarà in vendita – a partire dalle ore 15:00 – il bundle PS5 + Ratchet & Clank: Rift Apart.

La versione base della console next-gen di Sony monta un lettore ottico, che consente di riprodurre giochi in copia fisica, DVD e Blu Ray. Costa 100 euro in più della Digital Edition, che non ha il lettore di dischi e si affida esclusivamente all'acquisto di giochi in digitale dal PlayStation Store.

Buona fortuna per l'acquisto della tanto ambita console next-gen sul sito MediaWorld, intanto vi invitiamo a seguire anche il nostro canale Telegram dedicato alle offerte gaming, per restare sempre aggiornati su sconti e promozioni in ambito videoludico.

Videogames