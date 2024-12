PS5 Slim: super prezzo con le offerte di Fine Anno

È il momento giusto per acquistare una nuova PS5 Slim. La console di Sony, infatti, è protagonista delle offerte di fine anno su eBay. Grazie al codice sconto FINEANNO24, da aggiungere al momento del pagamento, la console è acquistabile al prezzo scontato di 360 euro nella variante Digital. In sconto, però, c’è anche la versione con lettore di dischi che viene proposta al prezzo di 444 euro. Entrambe le varianti della PS5 Slim sono disponibili con pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna, e sono dotate di 24 mesi di garanzia. Per accedere all’offerta basta premere sul bo qui di sotto.

PS5 Slim: il prezzo è ottimo

La PS5 Slim è la console del momento, con un rapporto qualità/prezzo nettamente superiore alla ben più costosa Pro. Per tutti i videogiocatori, quindi, la versione Slim è la scelta giusta per entrare nel mondo PlayStation. C’è la possibilità di scegliere tra la versione Digital e la versione con lettore di dischi, entrambe proposte in sconto. Le due varianti hanno 1 TB di storage.

Sfruttando la promo in corso su eBay e il codice sconto FINEANNO24, da aggiungere al momento del pagamento, la PS5 Slim è ora disponibile al prezzo scontato di:

360 euro per la versione Digital

per la versione 444 euro per la versione con lettore di dischi

Entrambe le varianti sono acquistabili anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna. La console ha 24 mesi di garanzia. Per accedere alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto.