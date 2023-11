PS5 Slim in SCONTO A SORPRESA su Amazon (-20%)

Non sappiamo per quanto durerà perché l’offerta è davvero clamorosa e conveniente, noi ovviamente te la segnaliamo: la nuova PS5 Slim è in sconto su Amazon a soli 440 euro invece di 549. Di netto, si tratta del prezzo migliore del web. Una proposta allettante che può diventare il tuo regalo di Natale perfetto.

PS5 Slim: lo sconto su Amazon che non ti aspetti

PS5 Slim è la nuova versione della console più desiderata che unisce la potente tecnologia di gioco con un rinnovato design elegante e compatto. La console offre una memoria di archiviazione SSD integrata da 1 TB, in aumento rispetto gli 825GB del modello standard: il che significa che hai spazio più che sufficiente per i tuoi titoli preferiti pronti per essere giocati. E grazie all’unità SSD ad altissima velocità, i tempi di caricamento quasi istantanei ti immergeranno completamente nell’azione, senza attese fastidiose.

Se ami l’esperienza di gioco realistica, il Ray Tracing ti conquisterà. Con i raggi di luce simulati singolarmente, la PS5 Slim crea ombre e riflessi realistici, portando il livello di realismo dei giochi a un nuovo standard.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica. La PS5 Slim è disponibile oggi su Amazon a soli 440 euro anziché 549,99. Approfitta di questo pazzesco sconto del 20% e immergiti in un mondo di gioco senza limiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.