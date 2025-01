PS5 Slim in offerta al miglior prezzo del web: ora è imperdibile (anche a rate)

È il momento giusto per acquistare una nuova PS5 Slim. Sfruttando l’offerta in corso su eBay e il codice sconto PSPRGEN25, infatti, è ora possibile acquistare la console di Sony con un ottimo prezzo. La versione Digital, infatti, viene proposta al prezzo scontato di 384 euro mentre per la versione con lettore di dischi è previsto un prezzo di 454 euro.

Entrambe le varianti della console sono dotate di 24 mesi di garanzia e possono essere acquistate anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal oppure con Klarna. Per sfruttare le promo è sufficiente premere sul box qui di sotto, scegliendo la versione desiderata da acquistare.

PS5 Slim: è il momento di prendere la console

La PS5 Slim non ha bisogno di grandi presentazioni. Si tratta della console da prendere oggi, con un rapporto qualità/prezzo sempre più vantaggioso e con un catalogo di giochi ricchissimo. Per chi non ha ancora effettuato l’acquisto, questo è il momento giusto per farlo. La console è oramai matura e può garantire anni e anni di utilizzo.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRGEN25, da aggiungere al momento del pagamento, è ora possibile acquistare la PS5 Slim al prezzo scontato di:

384 euro per la versione Digital

454 euro per la versione con lettore di dischi

