PS5 Slim Digital in offerta a 360€: è il momento giusto per comprarla

La PS5 Slim Digital diventa un vero e proprio “best buy” per chi è alla ricerca di una nuova console, con un rapporto qualità/prezzo molto elevato e con la possibilità, anche successivamente all’acquisto, di aggiungere il lettore per dischi per arricchirne le potenzialità. Con l’offerta in corso su eBay e con il codice sconto FINEANNO24, da aggiungere al carrello prima di completare il pagamento, la console è ora disponibile con un prezzo scontato di 360 euro e con la possibilità di pagare in 3 rate, con PayPal oppure con Klarna. Ci sono anche 24 mesi di garanzia.

PS5 Slim: la Digital è in super offerta

La PS5 Slim in versione Digital diventa oggi la console da prendere, grazie a un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Dotata di 1 TB di SSD, la console di Sony consente di sfruttare appieno tutto l’ecosistema PlayStation, con un catalogo di giochi ricchissimo e con la garanzia di un supporto costante anche nel corso dei prossimi anni. Il prezzo ora è molto più accessibile rispetto al passato.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto FINEANNO24, da aggiungere al momento del pagamento, la console di Sony è ora acquistabile al prezzo scontato di 360 euro, diventando un best buy assoluto per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova console. C’è anche la possibilità di effettuare l’acquisto optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, utilizzando PayPal oppure Klarna come metodo di pagamento. La console ha 24 mesi di garanzia. Il codice sconto è utilizzabile fino al 31 dicembre prossimo.