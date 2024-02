PS5 Slim con disco in offerta a 449€, è da prendere subito (anche a rate)

È il momento giusto per acquistare la PS5 Slim con disco. Grazie alla nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare la console di Sony con un prezzo scontato di 449 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. La console in offerta ha Garanzia Italia. Per accedere alla promozione, valida per un periodo limitato, è possibile seguire il link qui di sotto e poi aggiungere la console al carrello.

PS5 Slim con disco: a questo prezzo è da prendere subito

La PS5 Slim è la console da prendere oggi, grazie a tanta potenza oltre che tanti giochi disponibili. La console di Sony è la scelta giusta per tutti i videogiocatori. Rispetto al modello precedente, la Slim, proposta in questa versione con il lettore di disco, ha 1 TB di SSD oltre a una serie di ottimizzazioni per la gestione corretta delle temperature durante le sessioni di gioco più intense.

Con la nuova offerta eBay disponibile in questo momento, la PS5 Slim è disponibile al prezzo scontato di 449 euro, con possibilità anche di pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. La console ha Garanzia Italia ed è disponibile con consegna gratuita.

La promozione è disponibile solo per un periodo di tempo limitato e solo per poche unità. Per sfruttare l’offerta, quindi, basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere la console al carrello. Tutti i dettagli sono disponibili qui di seguito.