PS5 a rate? Vodafone la propone con ZERO costi iniziali

PlayStation 5 è, senza ombra di dubbio, uno dei dispositivi elettronici del momento.

La console gaming in questione è il sogno per molti ragazzi e adulti che apprezzano i videogiochi come passatempo e, in tal senso, tale attrazione ha ottimi motivi: si tratta del massimo della tecnologia in questo ambito.

Sfortunatamente, questo prodotto non è molto accessibile: il costo elevato e la crisi economica lo rendono, per molte persone, difficile da raggiungere.

In tal senso però, Vodafone ha deciso di offrire una proposta molto interessante per chi ha sottoscritto il suo Family Plan. Questo, oltre ad offrire una combo Internet casa più SIM mobile con traffico dati, permette anche di ottenere una PS5 a rate senza costi iniziali.

La PS5 a rate, con ZERO costi iniziali, un gioco GRATIS e una piacevole omaggio

In cosa consiste la proposta Vodafone per ottenere la PlayStation 5 a rate?

Stiamo parlando di un bundle che, oltre alla PlayStation 5 Digital Edition offre anche altri contenuti a dir poco interessanti.

Si tratta di God of War Ragnarök, uno dei videogiochi del momento, con il quale è possibile testare subito le enormi potenzialità della console. A questo poi, viene anche abbinato un buono da 70 euro, tramite Gift Card, spendibile su PS Store.

Quanto appena elencato è disponibile, per gli utenti Family Plan, attraverso 24 rate mensili da 24,99 euro. Queste, ovviamente, si andranno ad aggiungere al costo mensile del piano Internet casa e mobile appena citato.

A rendere ancora più interessante la proposta, vi è il fatto che l’utente non deve sborsare un euro come costo iniziale: risulta possibile ottenere l’ambita console e poi pagare la stessa nei 24 mesi successivi.

Che si tratti di un regalo per un figlio o di uno sfizio per sé stessi, questo metodo di pagamento rende PlayStation 5 finalmente alla portata di tutti.

