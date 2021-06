Come preannunciato da MediaWorld tramite i suoi profili social, a partire dalle ore 15:00 di oggi, 23 giugno, sarà disponibile un bundle esclusivo con PS5 Standard Edition e Ratchet & Clank: Rift Apart. Per accedere alla coda virtuale occorre essere registrati al sito della nota catena di elettronica, si consiglia anche di aggiungere in anticipo una carta di credito o un conto PayPal, per finalizzare l'acquisto della console nel minor tempo possibile.

Le scorte sono – come al solito – molto limitate, soltanto i più rapidi e fortunati riusciranno ad acquistare l'ambita console next-gen di Sony. Ratchet & Clank: Rift Apart è il nuovo capitolo della serie sviluppato da Insomniac Games e pubblicato in esclusiva su PlayStation 5, propone ambientazioni ricche di dettaglio, una qualità grafica senza precedenti e un gameplay dinamico e frenetico. Si tratta di una delle esclusive più di rilievo per la nuova console Sony.

Domani, giovedì 24 giugno alla stessa ora, sarà la volta di della sola PS5 Standard Edition, in vendita al prezzo di 499€. Per restare sempre aggiornati su sconti e promozioni in ambito videoludico, vi invitiamo a seguire il canale telegram delle offerte gaming di Telefonino.net.

Videogames