La nuova PlayStation 5 torna in vendita sul sito MediaWorld, oggi è il turno di PS5 Standard Edition in bundle con Ratchet & Clank: Rift Apart. La coda virtuale parte alle ore 15:00, per accedervi occorre essere registrati al sito.

Le scorte sono – come al solito – molto limitate, soltanto i più rapidi e fortunati riusciranno ad acquistare l'ambita console next-gen di Sony. MediaWorld consiglia di registrarsi in anticipo al sito, impostando un metodo di pagamento valido, in modo tale da procedere rapidamente all'acquisto della console.

Ratchet & Clank: Rift Apart è il nuovo capitolo della serie sviluppato da Insomniac Games e pubblicato in esclusiva su PlayStation 5, propone ambientazioni ricche di dettaglio, una qualità grafica senza precedenti e un gameplay dinamico e frenetico.

Per restare sempre aggiornati su sconti e promozioni in ambito videoludico, vi invitiamo a seguire il canale telegram delle offerte gaming di Telefonino.net.

Videogames