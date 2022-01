PS5, quando e dove sarà disponibile a gennaio 2022? Le ipotesi

Se siete ancora alla ricerca di una PlayStation 5 (PS5) vi comprendiamo benissimo. Acquistare la console di ultima generazione di casa Sony è come battere uno dei più difficili boss di un Dark Souls, tanto per restare in tema videoludico, ma ci sono speranze che le cose possano migliorare quest'anno.

Intanto, nel momento in cui scriviamo, gennaio 2022, non ci sono in realtà grosse novità. Da quando è iniziato il nuovo anno, non abbiamo avuto purtroppo drop di PS5 che permettessero di tentare la fortuna. E dato che è passato un po' di tempo dall'ultima volta, l'impressione è che presto si avranno belle sorprese.

Dove trovare una PS5 e quando? Consigli e segnalazioni

Il consiglio principale e che ormai dovreste conoscere tutti bene è quello di tenere d'occhio le grandi catene: Amazon.it, GameStop, MediaWorld, Unieuro e altri possono da un momento all'altro annunciare un nuovo drop di PS5. Con modalità differenti.

Su Amazon è letteralmente una questione di fortuna: dovete capitare nel momento esatto al posto giusto e acquistare la console al volo senza pensarci due volte. Per quanto riguarda GameStop, Mediaworld, Unieuro o altre catene di elettronica vale il discorso della fila.

Quando una o più franchise di questa portata si preparano a mettere delle PS5 disponibili per l'acquisto, si viene reindirizzati in una pagina che figura come una vera e propria fila virtuale. In quel caso bisogna mettersi pazientemente in coda e sperare. E soprattutto non aggiornate mai la pagina web, a meno che non vi venga indicato diversamente, altrimenti sarà come allontanarsi per andare al bagno e perdere il posto.

Quindi, alla fine di tutto, quando torneranno disponibili le PS5? Da quel che sappiamo presto inevitabilmente si potrà acquistare una PlayStation 5: ancora una volta, non sarà facile perché le scorte continueranno a rimanere molto limitate almeno fino alla prossima estate (su questo, mettiamoci il cuore in pace), ma la sensazione che filtra è che i tentativi a disposizione saranno sempre di più.

Non vi rimane che armarvi di pazienza, tenere caldi i vostri 499 euro (o più, visto che alcune catene, come GameStop, prediligono la vendita tramite appositi bundle) e soprattutto seguire queste pagine. Vi informeremo tempestivamente quando le PS5 torneranno disponibili per l'acquisto. E buona fortuna!