PS5, problemi con alcune TV Sony e LG dopo l'ultimo aggiornamento

Stando a quanto riportano diversi utenti in rete, pare che l'ultimo update del firmware di PS5 stia causando qualche problema in particolare ai possessori di TV Sony o LG.

L'aggiornamento, che aggiunge il sistema Instant Game Response, altrimenti noto come Modalità a Bassa Latenza Automatica (ALLM), pare che per far funzionare quest'ultima feature blocchi letteralmente le impostazioni su alcuni modelli di TV Sony o LG.

A cosa serve la funzione ALLM per PS5 e che problemi sta causando

Inserita a sorpresa con l'ultimo aggiornamento, la funzione di Modalità a Bassa Latenza Automatica (ALLM) è stata progettata per permettere all'utente di passare automaticamente ad una modalità gaming con il proprio televisore non appena si inizia a giocare. Questo significa che il giocatore non è costretto a cambiare manualmente modalità tra “cinema” e “gioco” a seconda del contenuto che sta visualizzando.

Si tratta di un funzionamento simile allo stesso sistema che si trova sulle console Xbox Series, ma in questo caso, probabilmente a causa di un bug, finisce anche per bloccare alcune impostazioni sui televisori LG, come il livello di gradazione uniforme, la riduzione del rumore MPEG e altre ancora. Il problema è aggravato dal fatto che non esiste un modo per disabilitare la funzione, a differenza di quanto accade su Xbox.

Per il momento le soluzioni sono tutte piuttosto provvisorie: su LG è possibile disattivare la funzione direttamente dal menu interno, mentre su Sony si può tentare di cambiare la porta HDMI dal normale “Formato Avanzato” a “Formato Avanzato (Dolby Vision”: una modifica però che limiterebbe il frame rate a 60 FPS.

Si attendono comunque soluzioni dalla compagnia giapponese, magari con un nuovo aggiornamento per il firmware di PS5.